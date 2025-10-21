5 capi imperdibili per l' autunno
L’ autunno è la stagione della transizione e dei primi freddi. Si colora di nuance suggestive in grado di infonderci il buonumore anche nelle giornate più uggiose. Il guardaroba di questa stagione si arricchisce di capi il cui abbinamento consente di vestirsi a strati in modo da non farsi trovare impreparate all’arrivo di freddo, umidità e pioggia. Vi sono dei capi che non possono mai mancare perché risultano comodi, versatili e adatti per qualsiasi tipo di look e contesto, da quello formale a quello più casual, adatto per il tempo libero. Scopriamo quali sono i cinque capi più trendy che sono consigliati dalle fashioniste e che trasudano stile e originalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Fratelli Ragusa. . Fratelli Ragusa Scopri la nuova stagione con una selezione di capi e accessori imperdibili. Stile, comfort e tendenza per affrontare l’inverno con classe. - facebook.com Vai su Facebook
5 capi indispensabili per il guardaroba autunnale secondo le fashioniste - Si colora di nuance suggestive in grado di infonderci il buonumore anche nelle giornate più uggiose. Come scrive ilgiornale.it
Come indossare la gonna in autunno, 5 outfit di tendenza che mescolano i capi basic con stile - Dalle gonne a sottoveste alle mini a balze, fino ai kilt plissettati, abbiamo perso il conto di tutti i modelli che hanno fatto tendenza nell'estate 2025. Scrive vogue.it