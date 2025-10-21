3I ATLAS si è nascosto dietro al Sole momento cruciale per Avi Loeb | Potrebbe rilasciare sonde

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'oggetto interstellare 3IATLAS è entrato in congiunzione solare nascondendosi dietro la nostra stella. Secondo il fisico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb potrebbe non essere la traiettoria casuale di una cometa, ma una manovra astronautica opportunamente studiata da un civiltà aliena. Ritiene possibile il rilascio di sonde verso i pianeti del Sistema solare nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

