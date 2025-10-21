3I ATLAS si è nascosto dietro al Sole momento cruciale per Avi Loeb | Potrebbe rilasciare sonde
L'oggetto interstellare 3IATLAS è entrato in congiunzione solare nascondendosi dietro la nostra stella. Secondo il fisico e astronomo israeliano Abraham Avi Loeb potrebbe non essere la traiettoria casuale di una cometa, ma una manovra astronautica opportunamente studiata da un civiltà aliena. Ritiene possibile il rilascio di sonde verso i pianeti del Sistema solare nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
ULTIM’ORA: ABBIAMO LE FOTO REALI DELLA COMETA INTERSTELLARE 3I/ATLAS MENTRE SORVOLAVA MARTE Vai su Facebook
Queer per la Palestina, caos a bordo della Flotilla. Come riportato dalla testata Le Courrier de l’Atlas, ci sono state tensioni nel contingente maghrebino della Flotilla, diretta a Gaza. Il coordinatore Khaled Boujemâa ha lasciato la missione per protestare contro - X Vai su X
3I/ATLAS si è “nascosto” dietro al Sole, momento cruciale per Avi Loeb: “Potrebbe rilasciare sonde” - L’oggetto interstellare 3I/ATLAS è entrato in congiunzione solare nascondendosi dietro la nostra stella. Come scrive fanpage.it
No, la cometa 3I/Atlas non è un'astronave aliena: cosa sappiamo del terzo oggetto interstellare osservato nel sistema solare - Capita spesso che, quando un oggetto sconosciuto proveniente da zone remote dell’Universo entra nel Sistema solare, inizino a circolare speculazioni sulla sua possibile natura aliena. Si legge su corriere.it
Cometa 3I/Atlas: forse è la più antica mai vista - La cometa interstellare 3I/Atlas potrebbe arrivare dal “disco spesso” della Via Lattea e contenere abbondanti quantità d’acqua. Secondo media.inaf.it