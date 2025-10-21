3DS DS AKMenu-Next v1.92 è Disponibile | Novità e Migliorie
La comunità homebrew del Nintendo DS, DSi e 3DS ha un nuovo motivo per gioire: AKMenu-Next v1.9.2 è stato rilasciato! Quest’ ultima versione del popolare frontend per nds-bootstrap introduce importanti correzioni di bug, alcuni cambiamenti significativi e miglioramenti alla stabilità generale. Cos’è AKMenu-Next?. AKMenu-Next è un frontend per nds-bootstrap, basato sul port di akmenu4 di lifehackerhansol. In termini semplici, è un’interfaccia utente che permette di avviare e gestire i tuoi giochi Nintendo DS su flashcard e console modificate (DSi3DS), sfruttando la potenza di nds-bootstrap per una compatibilità e funzionalità superiori. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
