2,4 miliardi per la sanità piano di assunzioni | 6mila infermieri e mille medici
Nel 2026 il fondo sanitario nazionale salirà a quasi 143 miliardi di euro. Il nuovo aumento è stato previsto nella legge di Bilancio ed è pari a 2,4 miliardi di euro. Secondo il governo, la manovra punta a rafforzare il personale sanitario e ad aumentare gli stipendi di medici e infermieri. Dai numeri, però, emerge un quadro molto più complesso, in cui le assunzioni effettive sono inferiori alle promesse iniziali e i sindacati parlano di un piano irrealizzabile. Tornando a pochi mesi fa, le previsioni parlavano di nuove assunzioni per una quota di 25-30.000 ingressi in tre anni, ma i numeri si sono ora ridotti a 6. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
La Sanità conquista 2,4 miliardi in più nel 2026 portando così il Fondo sanitario nazionale con le risorse già stanziate dalla manovra dell'anno scorso a sfiorare i 143 miliardi - facebook.com Vai su Facebook
#Farmaci. Pesano per 15 miliardi sui bilanci delle famiglie e mettono i conti delle Regioni sotto pressione - #Sanità https://quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=132671… - X Vai su X