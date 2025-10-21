2,4 miliardi per la sanità piano di assunzioni | 6mila infermieri e mille medici

Nel 2026 il fondo sanitario nazionale salirà a quasi 143 miliardi di euro. Il nuovo aumento è stato previsto nella legge di Bilancio ed è pari a 2,4 miliardi di euro. Secondo il governo, la manovra punta a rafforzare il personale sanitario e ad aumentare gli stipendi di medici e infermieri. Dai numeri, però, emerge un quadro molto più complesso, in cui le assunzioni effettive sono inferiori alle promesse iniziali e i sindacati parlano di un piano irrealizzabile. Tornando a pochi mesi fa, le previsioni parlavano di nuove assunzioni per una quota di 25-30.000 ingressi in tre anni, ma i numeri si sono ora ridotti a 6. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

