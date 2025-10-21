230 milioni di risarcimento dal Dipartimento di Giustizia Trump fa causa alla sua stessa amministrazione
Donald Trump sta chiedendo al dipartimento di Giustizia della sua amministrazione un risarcimento di 230 milioni di dollari per le cause federali che sono state mosse contro di lui. Lo rivela il New York Times citando fonti informate sottolineando che ogni eventuale accordo extragiudiziario sarà gestito da funzionari scelti dallo stesso ricorrente, in diversi casi tra gli avvocati che l'hanno difeso in queste cause. Il Times sottolinea che "la situazione non ha precedenti nella storia americana dal momento che Trump quando era candidato alla presidenza è stato oggetto di cause federali e poi ha vinto le elezioni, prendendo il controllo del governo a cui ora lui chiede il risarcimento". 🔗 Leggi su Iltempo.it
