23 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 23 ottobre – È il 296º giorno del calendario gregoriano. Mancano 69 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: San Giovanni da Capestrano, protettore dei giuristi.Proverbio del giorno: D’ottobre un bell’ovetto è più dolce d’un confetto.Oroscopo del 23 ottobre 2025 – GiovedìLe previsioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

Oroscopo di martedì 21 ottobre. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo dal 15 al 21 ottobre: buon periodo per i Vergine, ottima forma per i Bilancia - X Vai su X

L'oroscopo di giovedì 23 ottobre con posizioni: tensioni per Ariete e Pesci - Le stelle del 23 ottobre sorridono a Bilancia, Capricorno e Cancro, mentre Arieote e Pesci vivono una giornata complessa, tra dubbi e riflessioni ... Riporta it.blastingnews.com

L'oroscopo del 23 ottobre: Gemelli determinati, Scorpione consapevole - Secondo l' oroscopo del 23 ottobre 2025 il Toro è molto disponibile con la dolce metà, i Gemelli sono determinati e lo Scorpione può fare delle scelte consapevoli. Scrive it.blastingnews.com

Oroscopo ottobre 2025, previsioni e consigli mensili per tutti i segni - Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Da tg24.sky.it