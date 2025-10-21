22 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 22 ottobre è il 295º giorno del calendario gregoriano. Mancano 70 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: San Giovanni Paolo II (Papa Karol Józef Wojty?a)Proverbio del giorno: Quando l’autunno è in ritardo, l’inverno arriva di volata.Oroscopo del 22 ottobre 2025 – MercoledìLe previsioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondisci con queste news

I Fatti Vostri. . Oroscopo Paolo Fox Le stelle di martedì 21 ottobre! Classifica completa su RaiPlay, link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo dal 15 al 21 ottobre: buon periodo per i Vergine, ottima forma per i Bilancia - X Vai su X

Almanacco | Mercoledì 22 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Paul Sartre ottiene il Premio Nobel per la letteratura, ma lo rifiuta: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Segnala modenatoday.it

Oroscopo di mercoledì 22 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno - Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 22 Ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Si legge su atomheartmagazine.com

L'oroscopo di mercoledì 22 ottobre: giornata da 10 per Bilancia e Scorpione, male Cancro e Toro - Oroscopo oggi martedì 22 ottobre 2025, per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come scrive msn.com