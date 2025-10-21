21 ottobre Madonna del Garofano | spezza il maleficio e lascia un segno sulla mano della veggente

Lalucedimaria.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti secoli fa quella che verrà chiamata «Madonna del Garofano» apparve a una donna vessata dal demonio per spezzare i vincoli del maleficio che la tenevano incatenata e lasciare un segno indelebile sulla mano della veggente. Oggi si festeggia la Madonna del Garofano venerata a Squinzano, in provincia di Lecce. Il culto è legato a. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

21 ottobre madonna del garofano spezza il maleficio e lascia un segno sulla mano della veggente

© Lalucedimaria.it - 21 ottobre, Madonna del Garofano: spezza il maleficio e lascia un segno sulla mano della veggente

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 21 Ottobre Madonna Garofano