21 ottobre il mondo celebra il Back to the Future Day | la DeLorean torna a far sognare i fan
Oggi non è un giorno qualunque per gli appassionati di cinema. È il 21 ottobre, data simbolo per milioni di fan di Ritorno al futuro, che coincide con l’arrivo di Marty McFly e Doc Brown nel futuro immaginato da Robert Zemeckis. Era il 21 ottobre 2015 quando, a bordo della leggendaria DeLorean, i due protagonisti approdavano in un mondo pieno di invenzioni visionarie. Nel 2025, a quarant’anni dall’uscita del primo film, l’entusiasmo non si è affievolito. Cinema e piattaforme streaming in tutto il mondo dedicano la giornata al Back to the Future Day con proiezioni, maratone e raduni di fan, molti dei quali si presentano vestiti come i personaggi della trilogia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
News recenti che potrebbero piacerti
20 ottobre 1977 Il mondo del rock dice addio al grande Ronnie Van Zant, il frontman dei Lynyrd Skynyrd, rimasto vittima in un tragico incidente aereo Scopri la storia Vai su Facebook
Martedì 21 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Scrive nostrofiglio.it