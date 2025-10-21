21 ottobre il mondo celebra il Back to the Future Day | la DeLorean torna a far sognare i fan

Oggi non è un giorno qualunque per gli appassionati di cinema. È il 21 ottobre, data simbolo per milioni di fan di Ritorno al futuro, che coincide con l’arrivo di Marty McFly e Doc Brown nel futuro immaginato da Robert Zemeckis. Era il 21 ottobre 2015 quando, a bordo della leggendaria DeLorean, i due protagonisti approdavano in un mondo pieno di invenzioni visionarie. Nel 2025, a quarant’anni dall’uscita del primo film, l’entusiasmo non si è affievolito. Cinema e piattaforme streaming in tutto il mondo dedicano la giornata al Back to the Future Day con proiezioni, maratone e raduni di fan, molti dei quali si presentano vestiti come i personaggi della trilogia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

