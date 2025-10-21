21 ottobre 1808 Firenze adotta i numeri civici | prima come ci si orientava?

Firenze, 21 ottobre 2025 - Oggi per trovare un indirizzo basta impugnare il telefono, aprire il navigatore e digitare una via. Fino a due secoli fa, però, orientarsi in città era tutta un’altra storia. A Firenze, come nel resto d’Europa, le case non avevano numeri e i luoghi si riconoscevano per soprannomi e riferimenti condivisi: vicoli e “ chiassi ” battezzati dalle famiglie nobiliari, dalle botteghe e dalle osterie, dai tabernacoli e dalle chiese, dai “ canti ” che scandivano gli incroci. Dire “ai Tornaquinci”, “alla Madonna della Tromba” o “al Canto alla Catena” bastava a farsi capire. La svolta arrivò con l’annessione della Toscana all’impero francese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

