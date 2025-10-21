“Lo stile è un pensiero che diventa comportamento”, affermava Giorgio Armani. Ossia: si può concretizzare quello che si ha in testa anche mediante un vestito, perché l’abito che indossiamo ci aiuta a essere più sinceri con noi stessi. Un approccio alla moda che, soprattutto in autunno e in inverno – complici il cambio di stagione e la temperatura che impone più strati e maggiore inventiva -, diviene vero e proprio linguaggio quotidiano, fatto di forme, tessuti e tonalità decisi, ma sempre attenti al comfort e all’eleganza. In particolar modo quando si parla di Mango, da sempre emblema di un’eleganza accessibile e trasversale, che, per la collezione autunnoinverno 2025-26, ha deciso di tratteggiare la silhoutte di una donna autonoma, consapevole, indipendente e fedele a se stessa, senza rinunciare alla comodità. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - 10 abiti di Mango autunno/inverno 2025-26 destinati ad andare a ruba