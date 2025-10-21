? Monica Guerritore è Anna Magnani | L’Omaggio Intimo All’Anima Più Umana del Cinema

L’attrice e regista Monica Guerritore ha presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 il suo film Anna, un’intensa biografia sulla Magnani che indaga i tormenti, le gioie e l’anticonformismo di “Nannarella” proprio nella notte della sua storica vittoria all’Oscar del 1956. Anna: Il Racconto Intimo della Notte dell’Oscar Il film Anna, scritto e diretto . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Monica Guerritore è Anna Magnani: L’Omaggio Intimo All’Anima Più Umana del Cinema

Altri contenuti sullo stesso argomento

Radio1 Rai. . #RoFF20 Alla Festa del #Cinema di #Roma la stella di #JenniferLawrence è accolta da un bagno di folla: con "Die my love" parla delle complessità di essere madre. Applausi per "Anna" di e con Monica Guerritore che si è totalmente immedesim - facebook.com Vai su Facebook

Monica Guerritore: “Il mio racconto di Anna da vicino” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/monica_guerritore_anna_magnani_festa_di_roma-424926782/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Monica Guerritore fa rivivere Anna Magnani, il film raccontato a Vogue Italia: «Lei la persona più umana da portare oggi sul grande schermo» - Monica Guerritore diventa Anna Magnani in Anna, il film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 che arriverà nelle sale cinematografiche il 6 novembre ... Lo riporta vogue.it

Anna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Anna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma ... tg24.sky.it scrive

Monica Guerritore: “Anna Magnani mi ha indicato la strada per fare il mio mestiere” - Alla Festa del Cinema di Roma l'attrice ha presentato 'Anna', il suo esordio da regista cinematografica e il primo film dedicato all'interprete di 'Roma città aperta'. Scrive msn.com