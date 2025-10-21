?? Alvin | Dagli Inizi su Disney Channel al Reality e ai Magazine Musicali
Alberto Bonato, in arte Alvin, è un presentatore radiofonico e televisivo milanese. La sua carriera è stata un percorso continuo tra musica, reality (L’Isola dei Famosi) e la co-conduzione di grandi eventi Mediaset. Dati Sintetici Dettaglio Informazione Vero Nome Alberto Bonato Data di Nascita 18 ottobre 1977 Età (al 2024) 47 anni Luogo di Nascita . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ALVIN Il 17 ottobre 1920 nasce negli Stati Uniti, nello Stato del Montana, Alvin Straight. Ex soldato e padre di sette figli, con un carattere burbero verso tutti, nel 1994 decide di andare a trovare il fratello Henry, che ha 80 anni e ha avuto un ictus. I due fratelli, pe - facebook.com Vai su Facebook