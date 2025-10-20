Ztl Fascia Verde i varchi resteranno spenti Niente multe in automatico per le auto più vecchie e inquinanti

Romatoday.it | 20 ott 2025

La Ztl fascia verde esisterà ma solo su carta. Non serve neanche più attendere per conoscere le misure ideate dal Comune di Roma per salvare dai divieti le auto che montano motori diesel euro 4 ed euro 5. Dopo l’annuncio del Campidoglio che, di fatto, ha detto ai romani che i varchi elettronici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

