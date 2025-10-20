Ztl Fascia Verde i varchi resteranno spenti Niente multe in automatico per le auto più vecchie e inquinanti
La Ztl fascia verde esisterà ma solo su carta. Non serve neanche più attendere per conoscere le misure ideate dal Comune di Roma per salvare dai divieti le auto che montano motori diesel euro 4 ed euro 5. Dopo l’annuncio del Campidoglio che, di fatto, ha detto ai romani che i varchi elettronici. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ztl Fascia Verde a Roma. Il 1° novembre scattano ufficialmente i divieti - facebook.com Vai su Facebook
Approvato dalla Giunta il Progetto di Fattibilità per completare l’installazione dei varchi Ztl Fascia Verde nei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV. +71 varchi per il monitoraggio del Piano qualità dell’aria Divieti attuali (euro 2 benzina, euro 3 dies - X Vai su X
Ztl Fascia Verde, approvati progetti per completare varchi di accesso - In vista dell'ufficiale avvio delle limitazioni di accesso alla nuova Ztl Fascia Verde di Roma, la giunta Gualtieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per nuovi varchi. Lo riporta romatoday.it
Roma, approvato il progetto per completare i varchi della Ztl Fascia Verde - Con l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PFTE), la Giunta di Roma Capitale ha dato mandato alla ... Come scrive ecodallecitta.it
Roma, la ZTL si allarga ancora: 71 varchi in più, ma il sistema di multe è in pausa - Nuovi varchi per la ZTL di Roma, ma niente sanzioni immediate: il Comune punta a monitorare l’aria prima di far partire le multe. Scrive msn.com