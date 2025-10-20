ZTL Fascia Verde a Roma | varchi installati ma ancora inattivi nessuna multa per ora
Pur confermando formalmente l’esistenza della ZTL Fascia Verde che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti, il Comune di Roma ha di fatto rinviato l’attivazione dei controlli automatici. I varchi elettronici previsti non verranno attivati nell’immediato, e pertanto non sono previste sanzioni automatiche per le auto che entreranno nella zona senza autorizzazione. La giunta capitolina ha comunicato che, pur avendo previsto 51 varchi della ZTL e altri 71 in fase di installazione nei municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV, essi resteranno «spenti». In assenza del loro attivo funzionamento la misura perde efficacia: il divieto resta sulla carta, ma non viene applicato nelle pratiche quotidiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ztl Fascia Verde a Roma. Il 1° novembre scattano ufficialmente i divieti - facebook.com Vai su Facebook
Approvato dalla Giunta il Progetto di Fattibilità per completare l’installazione dei varchi Ztl Fascia Verde nei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV. +71 varchi per il monitoraggio del Piano qualità dell’aria Divieti attuali (euro 2 benzina, euro 3 dies - X Vai su X
Ztl Fascia Verde, i varchi resteranno spenti. Niente multe in automatico per le auto più vecchie e inquinanti - Il Campidoglio ha annunciato l'installazione di nuovi varchi elettronici ma non ci sarà nessun sistema di sanzionamento automatico per gli automobilisti ... Scrive romatoday.it
Ztl Fascia Verde, approvati progetti per completare varchi di accesso - In vista dell'ufficiale avvio delle limitazioni di accesso alla nuova Ztl Fascia Verde di Roma, la giunta Gualtieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per nuovi varchi. Riporta romatoday.it
Roma, approvato il progetto per completare i varchi della Ztl Fascia Verde - Con l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PFTE), la Giunta di Roma Capitale ha dato mandato alla ... Si legge su ecodallecitta.it