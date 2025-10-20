ZTL Fascia Verde a Roma | varchi installati ma ancora inattivi nessuna multa per ora

Romadailynews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pur confermando formalmente l’esistenza della ZTL Fascia Verde che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti, il Comune di Roma ha di fatto rinviato l’attivazione dei controlli automatici. I varchi elettronici previsti non verranno attivati nell’immediato, e pertanto non sono previste sanzioni automatiche per le auto che entreranno nella zona senza autorizzazione. La giunta capitolina ha comunicato che, pur avendo previsto 51 varchi della ZTL e altri 71 in fase di installazione nei municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV, essi resteranno «spenti». In assenza del loro attivo funzionamento la misura perde efficacia: il divieto resta sulla carta, ma non viene applicato nelle pratiche quotidiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

ztl fascia verde a roma varchi installati ma ancora inattivi nessuna multa per ora

© Romadailynews.it - ZTL Fascia Verde a Roma: varchi installati ma ancora inattivi, nessuna multa per ora

Leggi anche questi approfondimenti

ztl fascia verde romaZtl Fascia Verde, i varchi resteranno spenti. Niente multe in automatico per le auto più vecchie e inquinanti - Il Campidoglio ha annunciato l'installazione di nuovi varchi elettronici ma non ci sarà nessun sistema di sanzionamento automatico per gli automobilisti ... Scrive romatoday.it

Ztl Fascia Verde, approvati progetti per completare varchi di accesso - In vista dell'ufficiale avvio delle limitazioni di accesso alla nuova Ztl Fascia Verde di Roma, la giunta Gualtieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per nuovi varchi. Riporta romatoday.it

ztl fascia verde romaRoma, approvato il progetto per completare i varchi della Ztl Fascia Verde - Con l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PFTE), la Giunta di Roma Capitale ha dato mandato alla ... Si legge su ecodallecitta.it

Cerca Video su questo argomento: Ztl Fascia Verde Roma