Pur confermando formalmente l’esistenza della ZTL Fascia Verde che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti, il Comune di Roma ha di fatto rinviato l’attivazione dei controlli automatici. I varchi elettronici previsti non verranno attivati nell’immediato, e pertanto non sono previste sanzioni automatiche per le auto che entreranno nella zona senza autorizzazione. La giunta capitolina ha comunicato che, pur avendo previsto 51 varchi della ZTL e altri 71 in fase di installazione nei municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV, essi resteranno «spenti». In assenza del loro attivo funzionamento la misura perde efficacia: il divieto resta sulla carta, ma non viene applicato nelle pratiche quotidiane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - ZTL Fascia Verde a Roma: varchi installati ma ancora inattivi, nessuna multa per ora