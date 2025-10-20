Zona Logistica Semplificata | Fiumicino protagonista della nuova stagione di sviluppo

Fiumicino, 20 ottobre 2025 – Fiumicino si prepara a diventare uno dei poli logistici più strategici del Lazio grazie all’avanzamento della Zona Logistica Semplificata (ZLS). Oggi, il sindaco Mario Baccini ha incontrato l’assessore regionale alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, per fare il punto sul progetto che promette di t rasformare il territorio comunale in un hub di crescita e innovazione. All’incontro ha partecipato anche l’assessore all’Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa. “Siamo soddisfatti che la Regione Lazio abbia completato la fase istruttoria per l’istituzione della ZLS, un passaggio strategico che apre nuove e importanti prospettive di crescita per Fiumicino e che garantirà semplificazioni burocratiche e nuovi incentivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

