Zirkzee alla Roma? Sì al prestito e stipendio alla portata | ma serve vendere

Vittorie e sconfitte ma comunque tanti aspetti positivi nella Roma di quest’inizio di stagione, che continua però ad avere un piccolo grande problema, quello di una sterilità offensiva davvero preoccupante. 7 reti in altrettante gare di Serie A sono pochissimi per una squadra che punta ai primi quattro posti della classifica, e se i pieni recuperi di Dybala e Bailey serviranno ad aggiungere imprevedibilità e creare più occasioni, Gasperini vuole ora un centravanti in grado di tramutarle in gol, cosa in cui Dovbyk e Ferguson stanno fallendo miseramente. In queste ore il nome più caldo è senz’altro quello di Joshua Zirkzee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zirkzee alla Roma? Sì al prestito e stipendio alla portata: ma serve vendere

