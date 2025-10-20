Zio accusato di abusi sessuali sulle nipoti minorenni | trovate 700 foto pedopornografiche sul telefono
Un uomo di 39 anni di Gallarate (Varese) è stato arrestato con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico e di violenza sessuale nei confronti delle nipoti. Sul telefono aveva salvate all'incirca 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
