Zio accusato di abusi sessuali sulle nipoti minorenni | trovate 700 foto pedopornografiche sul telefono

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni di Gallarate (Varese) è stato arrestato con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico e di violenza sessuale nei confronti delle nipoti. Sul telefono aveva salvate all'incirca 700 foto di minorenni coinvolti in rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

zio accusato abusi sessualiZio accusato di abusi sessuali sulle nipoti minorenni: trovate 700 foto pedopornografiche sul suo telefono - Un uomo di 39 anni di Gallarate (Varese) è stato arrestato con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico e di violenza sessuale nei confronti ... Come scrive fanpage.it

zio accusato abusi sessualiAbusi sulle nipoti minorenni e 700 foto pedopornografiche sul telefono: arrestato - Gallarate (Varese), 20 ottobre 2025 – Accusato di violenza su minore e di possesso di materiale pedopornografico. Secondo msn.com

zio accusato abusi sessualiAbusi sessuali dallo zio, la minore ritratta - Una 13enne di origine indiana, vittima di violenza sessuale, è stata ascoltata ieri mattina ieri nelle forme dell’incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ... Da latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Zio Accusato Abusi Sessuali