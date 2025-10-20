Zia nata in America muore a 96 anni a Rivarolo Canavese e lascia più di 2,1 milioni di euro a un avvocato | testamento impugnato

Un avvocato di 62 anni è accusato di circonvenzione di incapace per avere indotto un’anziana donna di Rivarolo Canavese a donargli il suo ricchissimo patrimonio: oltre 2 milioni di euro tra immobili, un autolavaggio, conti correnti e titoli. La vicenda, svelata dal quotidiano La Repubblica, è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

