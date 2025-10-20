Zelensky vuole acquistare 25 sistemi Patriot usando i beni russi congelati

Imolaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky ha anche aggiunto che per acquistarli dovrebbero essere utilizzati i beni russi congelati in Occidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

