Zelensky vuole acquistare 25 sistemi Patriot usando i beni russi congelati
Zelensky ha anche aggiunto che per acquistarli dovrebbero essere utilizzati i beni russi congelati in Occidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Trump non vuole fermarsi: il piano per un bilaterale con Putin. Zelensky negli USA per i Tomahawk Leggi qui: https://www.ilriformista.it/trump-non-vuole-fermarsi-il-piano-per-un-bilaterale-con-putin-zelensky-negli-usa-per-i-tomahawk-485662/ - facebook.com Vai su Facebook
L’incontro #Zelensky–#Trump a #Washington: il presidente frena sulle forniture di Tomahawk all’Ucraina: “Sarebbe un’escalation”, dice. Il leader di Kyiv ribadisce di avere fiducia negli Stati Uniti, ma sottolinea: “Putin non vuole la pace”. #Tg1 Marzia De Giuli - X Vai su X
Ucraina, Zelensky chiede 25 sistemi Patriot. Trump: “Con Putin non parlato del Donbass” - (Adnkronos) – L'Ucraina ha bisogno di 25 sistemi di difesa missilistica Patriot dagli Stati Uniti per aiutare Kiev a respingere i crescenti attacchi aerei russi. Riporta msn.com
Ucraina, Zelensky: vicini a possibile fine guerra. Ministri Ue, stop a gas russo - Il leader ucraino Zelensky non crede che Budapest sia la sede migliore per tenere colloqui di pace sul c ... Scrive ilsole24ore.com
Trump a Zelensky: «Cedi il Donetsk a Putin o sarete distrutti». La «lite furibonda» tra i due leader ricostruita dal «Financial Times» - Rientrato da Washington senza i Tomahawk, il leader ucraino prova a tenere il punto mentre ribadisce che «la guerra continua solo perché la Russia non vuole che finisca». Riporta corriere.it