zelensky sotto pressione voglio andare a budapest trump sulla linea di putin

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ottobre 2025 –   Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non molla ed è pronto a incontrare Putin a Budapest, anche se nessuno lo ha invitato. In compenso, dopo queste rivelazioni, potrebbe entrare nuovamente in rotta di collisione con il numero uno della Casa Bianca, Donald Trump, dopo un incontro, venerdì scorso, alla Casa Bianca che, secondo il Financial Time s, sarebbe finito in modo tutt’altro che diplomatico: con una lite furibonda. Di mezzo, manco a dirlo, ci sono le richieste di Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha posto come condizione per terminare la guerra la cessione del Donbass da parte dell’Ucraina: una richiesta che Kiev è pronta a rigettare in toto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

