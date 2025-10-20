Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest | Nessuna pace senza di noi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin per discutere del piano di pace per l'Ucraina. In un'intervista all'emittente tv Nbc News, Zelensky ha dichiarato alla moderatrice del programma "Meet the Press", Kristen Welker, che Trump dovrebbe esercitare su Putin una pressione ancora maggiore di quella esercitata su Hamas durante il recente successo nel garantire un cessate il fuoco a Gaza. "Putin è simile a Hamas, ma più forte", ha detto Zelensky. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Nessuna pace senza di noi"

Approfondisci con queste news

Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Non si può fare la pace senza di noi" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca ... Segnala iltempo.it

Trump a Zelensky: “Cedi il Donbass a Putin o sarai distrutto”, incontro alla Casa Bianca finisce in lite - Secondo il Financial Times, durante l’incontro alla Casa Bianca, Trump avrebbe addirittura lanciato in aria le mappe della linea del fronte in Ucraina su cui stava discutendo con Zelensky ... Secondo firstonline.info

L’indiscrezione del Financial Times, Trump avverte Zelensky: “Cedi il Donbass alla Russia o Putin vi distruggerà” - Il presidente ucraino ha definito "pungente" l'incontro avuto alla Casa bianca con Trump, che ha contestualmente rigettato la richiesta di Kiev di acquistare i missili Tomahawk per colpire i territori ... Da tpi.it