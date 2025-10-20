Zelensky | Pronto a incontrare Trump e il terrorista Putin a Budapest se verrò invitato Reuters | Rubio e Lavrov si vedranno giovedì

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Pronto a incontrare Trump e il terrorista Putin a Budapest se verrò invitato”. Reuters: “Rubio e Lavrov si vedranno giovedì”

News recenti che potrebbero piacerti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a recarsi a Budapest in occasione del colloquio tra Trump e Putin. Lo ha detto lo stesso Zelensky in una intervista all'emittente americana Nbc. - X Vai su X

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a recarsi a Budapest in occasione del colloquio tra Trump e Putin. Lo ha detto lo stesso Zelensky in una intervista all'emittente americana Nbc. - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Trump e il terrorista Putin a Budapest se verrò invitato”. Reuters: “Rubio e Lavrov si incontreranno giovedì” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a partecipare all’incontro che avranno il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump a Budapest, in Ungheria, ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Non si può fare la pace senza di noi" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca ... Da iltempo.it

Trump ha proposto a Zelensky di cedere il Donetsk alla Russia - Trump ha proposto a Zelensky di cedere il Donetsk alla Russia. Lo riporta lettera43.it