Zelensky | Pronto a incontrare Trump e il terrorista Putin a Budapest se verrò invitato Reuters | Rubio e Lavrov si incontreranno giovedì

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Pronto a incontrare Trump e il terrorista Putin a Budapest se verrò invitato”. Reuters: “Rubio e Lavrov si incontreranno giovedì”

Leggi anche questi approfondimenti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a recarsi a Budapest in occasione del colloquio tra Trump e Putin. Lo ha detto lo stesso Zelensky in una intervista all'emittente americana Nbc. - X Vai su X

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a recarsi a Budapest in occasione del colloquio tra Trump e Putin. Lo ha detto lo stesso Zelensky in una intervista all'emittente americana Nbc. - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Non si può fare la pace senza di noi" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca ... Come scrive iltempo.it

Trump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o l'Ucraina verrà distrutta". Il leader di Kiev: "Pronto a essere a Budapest" - Durante il recente incontro alla Casa Bianca, il presidente Usa e il leader ucraino avrebbero avuto un'accesa discussione ... Segnala today.it

Trump a Zelensky: “Cedi il Donbass a Putin o sarai distrutto”, incontro alla Casa Bianca finisce in lite - Secondo il Financial Times, durante l’incontro alla Casa Bianca, Trump avrebbe addirittura lanciato in aria le mappe della linea del fronte in Ucraina su cui stava discutendo con Zelensky ... Scrive firstonline.info