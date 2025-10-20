Zelensky | Pronto a incontrare Trump e il terrorista Putin a Budapest se verrò invitato Reuters | Rubio e Lavrov si incontreranno giovedì

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

zelensky pronto a incontrare trump e il terrorista putin a budapest se verr242 invitato reuters rubio e lavrov si incontreranno gioved236

© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Pronto a incontrare Trump e il terrorista Putin a Budapest se verrò invitato”. Reuters: “Rubio e Lavrov si incontreranno giovedì”

Leggi anche questi approfondimenti

zelensky pronto incontrare trumpZelensky pronto ad incontrare Trump e Putin a Budapest: "Non si può fare la pace senza di noi" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere pronto ad andare al vertice di Budapest per incontrare il Capo della Casa Bianca ... Come scrive iltempo.it

zelensky pronto incontrare trumpTrump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o l'Ucraina verrà distrutta". Il leader di Kiev: "Pronto a essere a Budapest" - Durante il recente incontro alla Casa Bianca, il presidente Usa e il leader ucraino avrebbero avuto un'accesa discussione ... Segnala today.it

zelensky pronto incontrare trumpTrump a Zelensky: “Cedi il Donbass a Putin o sarai distrutto”, incontro alla Casa Bianca finisce in lite - Secondo il Financial Times, durante l’incontro alla Casa Bianca, Trump avrebbe addirittura lanciato in aria le mappe della linea del fronte in Ucraina su cui stava discutendo con Zelensky ... Scrive firstonline.info

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Pronto Incontrare Trump