Zelensky | ‘non concederemo nulla alla Russia’

Durante l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe "distrutto" l'Ucraina se non avesse accettato. Lo scrive il Financial Times parlando di un incontro sfociato più volte.

“Non concederemo mai nessuna ricompensa ai terroristi”: così #Zelensky replica alle indiscrezioni della stampa americana, secondo cui #Putin avrebbe chiesto il #Donetsk in cambio della fine della guerra. Intanto emergono nuovi retroscena sull’incontro di v - X Vai su X

Ucraina, Kiev colpisce impianti di Gazprom in Russia Zelensky, non concederemo mai ricompensa a terroristi - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky, 'vogliamo la pace e deve essere duratura' - "Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile". Come scrive ansa.it

Zelensky, 'a Washington è stato fatto un passo importante' - è stato fatto un passo importante, una dimostrazione di vera unità tra Europa e Stati Uniti": lo scrive su Telegram il presidente ucraino ... Lo riporta ansa.it