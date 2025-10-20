Zelensky | ‘non concederemo nulla alla Russia’

Durante l’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe “distrutto” l’Ucraina se non avesse accettato. Lo scrive il Financial Times parlando di un incontro sfociato più volte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

