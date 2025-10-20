Zaporizhzhia reporter russo di Ria Novosti Ivan Zuyev ucciso da un drone ucraino Mosca | Morto mentre raccontava la verità sul campo - VIDEO

Il corrispondente di guerra di Ria Novosti Ivan Zuyev è stato ucciso da un drone ucraino a Zaporizhzhia. Il collega Voitkevich è rimasto gravemente ferito Nell'oblast ucraino di Zaporizhzhia, il reporter russo di Ria Novosti Ivan Zuyev è stato ucciso da un drone di Kiev, mentre il suo collega. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

zaporizhzhia reporter russo di ria novosti ivan zuyev ucciso da un drone ucraino mosca morto mentre raccontava la verit224 sul campo video

© Ilgiornaleditalia.it - Zaporizhzhia, reporter russo di Ria Novosti Ivan Zuyev ucciso da un drone ucraino, Mosca: "Morto mentre raccontava la verità sul campo" - VIDEO

