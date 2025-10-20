Zaniolo aggancia la Cremonese ai grigiorossi non basta il gol di Terracciano per battere l' Udinese
CREMONESE-UDINESE 1-1 MARCATORI: 4' pt Terracciano; 5' st Zaniolo. CREMONESE (3-5-2): Silvestri 6; Terracciano 6.5, Baschirotto 6, Bianchetti 6; Zerbin 6 (17' st Barbieri 5.5), Payero 6 (17' st Lordkipanidze 6), Bondo 6, Vandeputte 7 (28' st Sarmiento 6), Pezzella 6; Bonazzoli 6.5 (28' st Vazquez 6), Vardy 5.5. In panchina: Malovec, Nava, Johnsen, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Folino,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
