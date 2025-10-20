Sarebbe la "piccola" della gamma Full Frame di Nikon ma eredita molte cose dalle sorelle maggiori e offre il miglior rapporto qualità prezzo della famiglia. Ecco le nostre sensazioni di utilizzo dopo un breve viaggio e le foto ad una laurea.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Z5 II, in prova la nuova Full Frame Nikon. Entry level solo nel prezzo