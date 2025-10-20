Yuksek salva Fofana | prontezza di riflessi e buon cuore il gesto è meraviglioso

La partita del massimo campionato turco tra Fenerbahce e Karagumruk ha vissuto un momento che avrebbe potuto essere drammatico, se non fosse stato per il bellissimo gesto, con prontezza e fairplay in ugual misura, messo in atto da Datro Fofana nei confronti di Ismail Yuksek. 🔗 Leggi su Fanpage.it

