Yildiz verso il Real Madrid | Ecco cosa ho pensato quando mi hanno dato la 10 Non amo i paragoni ma Del Piero è una leggenda Giocare al Bernabeu significa…

Kenan Yildiz parla a pochi giorni dalla super sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus. Le dichiarazioni del numero 10 turco. Una delle serate più attese della sua ancora breve carriera si avvicina per  Kenan Yildiz: l’impegno di Champions League al Santiago Bernabéu contro il  Real Madrid. Mancano due giorni alla sfida in terra spagnola e il  talento turco bianconero  si è raccontato in un’intervista esclusiva al sito ufficiale della UEFA. Durante la chiacchierata, Yildiz ha parlato delle sue sensazioni in vista di questo grande appuntamento europeo e ha ripercorso le tappe del  percorso che lo ha portato a vestire la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

