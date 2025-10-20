Yemen Capo di Stato Maggiore Houthi Mohammed al-Ghamari ucciso da raid Idf a Sana' a movimento | Crimine Usa-Israele ci vendicheremo - VIDEO
Mohammed al-Ghamari, leader militare degli Houthi, è stato ucciso con il figlio 13enne in un raid israeliano a Sanaa. Israele rivendica l’attacco, il movimento promette vendetta Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato ufficialmente la morte del loro Capo di Stato Maggiore, Mohammed al-Ghamari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
