Yemen Capo di Stato Maggiore Houthi Mohammed al-Ghamari ucciso da raid Idf a Sana' a movimento | Crimine Usa-Israele ci vendicheremo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohammed al-Ghamari, leader militare degli Houthi, è stato ucciso con il figlio 13enne in un raid israeliano a Sanaa. Israele rivendica l’attacco, il movimento promette vendetta Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato ufficialmente la morte del loro Capo di Stato Maggiore, Mohammed al-Ghamari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

yemen capo di stato maggiore houthi mohammed al ghamari ucciso da raid idf a sana a movimento crimine usa israele ci vendicheremo video

© Ilgiornaleditalia.it - Yemen, Capo di Stato Maggiore Houthi Mohammed al-Ghamari ucciso da raid Idf a Sana'a, movimento: "Crimine Usa-Israele, ci vendicheremo" - VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Yemen. Raid israeliano uccide il capo di stato maggiore degli Houthi - Un raid israeliano ha ucciso il capo di Stato maggiore degli Houthi, Mohammed Abdulkarim al- Si legge su notiziegeopolitiche.net

yemen capo stato maggioreIl capo di stato maggiore degli Houthi, Muhammad al Ghamari, è stato ucciso da Israele - La milizia yemenita degli Houthi ha dato la notizia della morte del proprio capo di stato maggiore Muhammad al Ghamari, tra i più importanti leader militari del gruppo. Lo riporta ilpost.it

yemen capo stato maggioreIsraele ha ucciso il capo di stato maggiore degli Houthi - L'articolo Israele ha ucciso il capo di stato maggiore degli Houthi proviene da Metropolitan Magazine. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Yemen Capo Stato Maggiore