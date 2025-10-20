Con Yassir Zabiri, il Marocco ha trovato un nuovo simbolo calcistico. Nato a Marrakech nel 2005, l’attaccante dai ricci ossigenati ha portato il Marocco sul tetto del mondo, regalando al Paese un trionfo storico nel Mondiale Under 20 disputato in Cile. Hanno battuto in finale l’Argentina per 2-0. Le Parisien ne scrive il profilo Zabiri l’attaccante del Marocco dai ricci ossigenati. L’attaccante dai ricci ossigenati è cresciuto con un pallone tra i piedi e un sogno in testa: quello di indossare un giorno la maglia della sua Naionale sul palcoscenico mondiale. Questo sogno lo ha realizzato nel modo più brillante possibile in Cile, dove i suoi due gol nella finale del Mondiale Under 20 hanno regalato al suo Paese il primo titolo nella categoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Yassir Zabiri, il nuovo eroe del Marocco. Decide la finale, segna col cucchiaio e sfotte gli argentini: «Parlano molto»