, artista belga-marocchino e hitmaker internazionale. È uscito, venerdì 17 ottobre, “YAMA” (LINK), il nuovo singolo di DYSTINCT, artista belga-marocchino e hitmaker internazionale, tra i nomi più innovativi e originali della scena attuale. Il brano è accompagnato dal video ufficiale disponibile al seguente link. Con “YAMA”, DYSTINCT alza ancora una volta l’asticella, unendo il ritmo travolgente del reggaeton alle sonorità ipnotiche del chobi iracheno per creare un mix originale e coinvolgente. I brano racconta l’intensa storia di una cotta vissuta dall’artista, sintetizzata perfettamente nella frase: “I don’t want anyone but her! Non voglio nessuno tranne lei!” Il teaser del brano, pubblicato giorni fa, ha fatto il giro dei social in poche ore, scatenando l’entusiasmo dei fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “YAMA”, il nuovo singolo di DYSTINCT