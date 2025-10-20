Xpeng G6 RWD | il SUV cinese che guarda dritto a Tesla
Arriva dalla Cina ma parla la lingua dell’Europa: la Xpeng G6 segna un passo decisivo per il marchio di Guangzhou, intenzionato a conquistare un posto stabile nel segmento dei SUV elettrici di fascia media, oggi dominato da Tesla Model Y e poche altre. Basata sulla piattaforma modulare SEPA 2.0, pensata appositamente per i veicoli elettrici, la G6 punta su tre pilastri: design curato, tecnologia software-centrica e autonomia competitiva. L’obiettivo è chiaro: offrire un prodotto dalla qualità premium ad un prezzo accessibile, dimostrando che l’industria automobilistica cinese non è più solo questione di “value for money”, ma anche di sostanza tecnica e qualità percepita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
