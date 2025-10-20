Xabi Alonso carica i suoi in vista della Juve | L’ultima vittoria col Getafe ci dà grande energia Poi parla così delle condizioni di Alaba e Courtois
Xabi Alonso ha commentato la vittoria sul Getafe, esaltando l’impatto di Mbappé e Guler. Un monito anche in vista della Juventus. Il Real Madrid si è ripreso la vetta della Liga grazie al successo per 1-0 sul Getafe, una vittoria definita di “valore” dal tecnico Xabi Alonso. L’allenatore ha commentato la partita, che ha visto la risoluzione finale affidata al campione Kylian Mbappé, e ha subito lanciato un messaggio di unità alla sua squadra in vista del prossimo impegno di Champions League contro la Juventus di Igor Tudor. Xabi Alonso ha giustificato la scelta di lasciare in panchina Vinicius Jr, sottolineando l’importanza di tutti gli elementi della rosa: «Sì, ha avuto un buon impatto sulla partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Real Madrid e Mbappé pronti per la #Juve: Kylian decisivo contro il Getafe, Xabi Alonso al comando - X Vai su X
Real Madrid e Mbappé pronti per la Juve: Kylian decisivo contro il Getafe, Xabi Alonso al comando - facebook.com Vai su Facebook
Xabi Alonso rivoluziona il Real Madrid: i suoi piani in foto - Ha sempre avuto una grande attrazione per la NBA ma l’altezza non l’ha mai supportato e così ha dovuto ben preso riporre il sogno nel ... Come scrive msn.com
Xabi Alonso manda un messaggio alla Juve: «Consapevoli di ciò che ci attende, vogliamo fare passi avanti…». Poi svela le condizioni di Huijsen e Mbappé! - Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Getafe. Segnala juventusnews24.com
Xabi, Madrid t'aspetta: Alonso saluta Leverkusen, Ancelotti va verso il Brasile - Ieri mattina Xabi Alonso ha comunicato ai suoi giocatori che lascerà il Bayer ... Scrive gazzetta.it