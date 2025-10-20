X Factor 2025 | il 16enne Tomasi vola i Live con Nessuno vuole essere Robin di Cremonini

A 16 anni si può reggere il palco di X Factor 2025? Jake La Furia ha detto sì, nella puntata delle Last Call di giovedì 16 ottobre, davanti alla spontaneità e all’incredibile maturità artistica di Tomasi, nome d’arte di Alessandro Tomasi, adolescente veneziano. Dopo le Audizioni con Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante e i Bootcamp con Portami a ballare di Luca Barbarossa, il giovanissimo cantante è arrivato alle Last Call di #XF2025 con un colosso del cantautorato pop contemporaneo, Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini. Gli applausi e i complimenti per lui si sprecano: Tomasi è uno dei concorrenti ufficiali di questa edizione e sarà tra i protagonisti dei Live Show, in onda da giovedì 23 su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - X Factor 2025: il 16enne Tomasi vola i Live con “Nessuno vuole essere Robin” di Cremonini

