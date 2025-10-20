Non credete a tutto ciò che leggete, almeno non quando si parla degli show della WWE che sarebbero scritti usando l’intelligenza artificiale. Nelle ultime settimane sono circolate online voci secondo cui la compagnia avrebbe iniziato a usare l’AI per creare le storyline, ma Sean Ross Sapp di Fightful ha smentito tutto durante una sessione di Q&A il 19 ottobre 2025. Secondo Sapp, i vertici e i talenti principali della WWE non solo respingono con forza queste voci, ma ne sono anche piuttosto infastiditi: “Un top name era davvero contrariato, quasi offeso, che questa cosa circolasse. Mi ha detto: ‘Ed Koski non è un’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La compagnia smentisce le voci sull’AI, Drew McIntyre ci mette del suo