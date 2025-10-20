Wu-Tang Clan | il gruppo hip-hop più iconico al mondo dal vivo a Bologna
Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip-hop più iconico al mondo, il Wu-Tang Clan, annuncia le date internazionali del tour Wu-Tang Forever: The Final Chamber, che includono anche l’Italia e l’Unipol Arena di Bologna. Il fondatore dei Wu-Tang Clan. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Wu-Tang Clan torna in Italia con il tour mondiale “Wu-Tang Forever: The Final Chamber” Dopo il clamoroso successo del tour nordamericano, il leggendario Wu-Tang Clan annuncia le date internazionali di “Wu-Tang Forever: The Final Chamber”, che includo - facebook.com Vai su Facebook
Wu-Tang Clan: annunciato un concerto in Italia a marzo https://rockol.it/news-754818/wu-tang-clan-un-concerto-bologna-a-marzo-2026-biglietti… - X Vai su X
WU-TANG CLAN: l’iconico gruppo hip-hop in concerto l’8 marzo 2026 a Bologna - Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip- Lo riporta rockon.it
Il Wu-Tang Clan suonerà in Italia - Pearl Jam ai debutti di Björk e Suede, dall’album più rock dei Depeche Mode alla canzone neo- Si legge su rollingstone.it
WU-TANG CLAN in concerto a Bologna [Info e Biglietti] - Tang Forever: The Final Chamber, che includono anche l’Italia (all’Unipol Arena di Bologna). Riporta newsic.it