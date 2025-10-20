Wu-Tang Clan annunciano l’unica data in Italia per il 2026

Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip-hop più iconico al mondo, il Wu-Tang Clan, annuncia le date internazionali del tour Wu-Tang Forever: The Final Chamber, che includono anche l’Italia dove saranno protagonisti per un unico appuntamento nel 2026 L’8 marzo 2026 la band si esibirà sul palco dell’ Unipol Arena di Casalecchio Di Reno (Bologna). Il fondatore dei Wu-Tang Clan, RZA, ha dichiarato a proposito delle date internazionali: “ Continuando ad ampliare il nostro “cypher”, Chamber si sposta da locale a globale”. I biglietti saranno disponibili in prevendita Vivo Club a partire da giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 10:00, mentre in vendita generale da venerdì 24 ottobre alle ore 10:00. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

