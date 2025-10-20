Wu-Tang Clan annunciano l’unica data in Italia per il 2026

Metropolitanmagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un tour nordamericano di enorme successo all’inizio di quest’anno, il gruppo hip-hop più iconico al mondo, il  Wu-Tang Clan,   annuncia le date internazionali del tour  Wu-Tang Forever: The Final Chamber, che includono anche  l’Italia dove saranno protagonisti per un unico appuntamento nel 2026 L’8 marzo 2026 la band si esibirà sul palco dell’ Unipol Arena di Casalecchio Di Reno (Bologna). Il fondatore dei  Wu-Tang Clan, RZA, ha dichiarato a proposito delle date internazionali: “ Continuando ad ampliare il nostro “cypher”, Chamber si sposta da locale a globale”. I biglietti saranno disponibili in prevendita  Vivo Club  a partire da giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 10:00, mentre in vendita generale da venerdì 24 ottobre alle ore 10:00. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

wu tang clan annunciano l8217unica data in italia per il 2026

© Metropolitanmagazine.it - Wu-Tang Clan annunciano l’unica data in Italia per il 2026

Argomenti simili trattati di recente

wu tang clan annuncianoWu-Tang Clan: annunciato un concerto in Italia a marzo - hop annuncia nuove date internazionali del tour “Wu- rockol.it scrive

wu tang clan annuncianoIl Wu-Tang Clan suonerà in Italia - Pearl Jam ai debutti di Björk e Suede, dall’album più rock dei Depeche Mode alla canzone neo- Scrive rollingstone.it

wu tang clan annuncianoWu-Tang Clan, il tour “Forever: The final chamber” arriva in Italia - Dopo un tour nordamericanoall’inizio di quest’anno, il leggendario gruppo hip hop il Wu- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Wu Tang Clan Annunciano