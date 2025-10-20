wta tokyo 2025 muchova joint e kessler guadagnano il pass per gli ottavi

Sei incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata inaugurale del torneo WTA 500 di Tokyo. Passano il turno e guadagnano il pass per gli ottavi di finale la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero otto, l’australiana Maya Joint e la statunitense Mc Cartney Kessler. Esordio sul velluto per Karolina Muchova. La giocatrice ceca, testa di serie numero otto, approfitta infatti del ritiro della connazionale Marketa Vondrousova che getta la spugna dopo aver perso il primo set per 6-2. La tedesca Eva Lys, numero 44 del ranking WTA, liquida la britannica Katie Boulter con un perentorio 6-2 6-1 in un’ora e tredici minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

