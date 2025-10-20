WTA Tokyo 2025 Muchova Joint e Kessler guadagnano il pass per gli ottavi
Sei incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata inaugurale del torneo WTA 500 di Tokyo. Passano il turno e guadagnano il pass per gli ottavi di finale la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero otto, l’australiana Maya Joint e la statunitense Mc Cartney Kessler. Esordio sul velluto per Karolina Muchova. La giocatrice ceca, testa di serie numero otto, approfitta infatti del ritiro della connazionale Marketa Vondrousova che getta la spugna dopo aver perso il primo set per 6-2. La tedesca Eva Lys, numero 44 del ranking WTA, liquida la britannica Katie Boulter con un perentorio 6-2 6-1 in un’ora e tredici minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ma praticamente c'è la stessa gente di ningbo (BASTA ANCORA MUCHOVA VONDROUSOVA MA È UNO SCHERZO!?!) - X Vai su X
Anna perderà tutti i 680 punti della finale dello scorso anno, crollando così in classifica. La wild-card britannica lascia 6 giochi alla greca. Avanti anche Vondrousova e Muchova - facebook.com Vai su Facebook
WTA Tokyo 2025, sorteggiato il tabellone. Paolini e Rybakina teste di serie 1 e 2 - Jasmine Paolini ed Elena Rybakina illuminano il cast del WTA 500 di Tokyo, in programma da lunedì 20 a domenica 26 ottobre. Da oasport.it
Wta Tokyo - Il tabellone: Paolini e Rybakina presenti, niente wild card per Andreeva - Jasmine Paolini ed Elena Rybakina hanno confermato la loro presenza al Wta 500 di Tokyo, in programma la prossima settimana dal 20 al 26 ottobre, per cercare di ottenere entrambe la qualificazione all ... Lo riporta msn.com
WTA Tokyo – il tabellone: Paolini e Rybakina guidano il seeding, non c’è Andreeva - Jasmine si presenta nella capitale giapponese da testa di serie numero 1, cammino duro sulla carta per Rybakina. Lo riporta tennisitaliano.it