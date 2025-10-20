WTA Guangzhou 2025 Cocciaretto vince la battaglia all’esordio contro Parry

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Guangzhou. La marchigiana ha vinto allesordio contro la francese Dianne Parry in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Cocciaretto se la vedrà ora al secondo turno con la padrona di casa Wang Xinyu. Non sono bastati 6 ace a Parry, che ha commesso anche 4 doppi falli. La francese ha concesso addirittura quindici palle break, con Cocciaretto che è riuscita a sfruttarne solo quattro. Cocciaretto ha vinto il 63% dei punti quando ha servito la prima ed il 53% con la seconda, rispetto al 48% della transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it

