WTA Guangzhou 2025 Cocciaretto vince la battaglia all’esordio contro Parry
Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Guangzhou. La marchigiana ha vinto all’esordio contro la francese Dianne Parry in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Cocciaretto se la vedrà ora al secondo turno con la padrona di casa Wang Xinyu. Non sono bastati 6 ace a Parry, che ha commesso anche 4 doppi falli. La francese ha concesso addirittura quindici palle break, con Cocciaretto che è riuscita a sfruttarne solo quattro. Cocciaretto ha vinto il 63% dei punti quando ha servito la prima ed il 53% con la seconda, rispetto al 48% della transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Live su @SuperTennisTv al commento del torneo di Guangzhou: Cocciaretto Parry #tennis | #telecronache - X Vai su X
Wta Guangzhou 2025, Cocciaretto batte Parry e avanza agli ottavi di finale - Elisabetta Cocciaretto avanza agli ottavi di finale del torneo Wta 250 sul cemento di Guangzhou in Cina. lapresse.it scrive
WTA Guangzhou 2025, Cocciaretto vince la battaglia all’esordio contro Parry - La marchigiana ha vinto all’esordio contro la francese Dianne Parry in tre set con il punteggio di 6- Da oasport.it
Tabellone WTA Guangzhou 2025: Cocciaretto e Bronzetti al via, ma cammini complicati - Anche l'ultimo tabellone che mancava all'appello della settimana, quello di Guangzhou, viene svelato. Segnala oasport.it