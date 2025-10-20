Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Guangzhou. La marchigiana ha vinto all’esordio contro la francese Dianne Parry in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Cocciaretto se la vedrà ora al secondo turno con la padrona di casa Wang Xinyu. Non sono bastati 6 ace a Parry, che ha commesso anche 4 doppi falli. La francese ha concesso addirittura quindici palle break, con Cocciaretto che è riuscita a sfruttarne solo quattro. Cocciaretto ha vinto il 63% dei punti quando ha servito la prima ed il 53% con la seconda, rispetto al 48% della transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Guangzhou 2025, Cocciaretto vince la battaglia all’esordio contro Parry