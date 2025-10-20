WTA Finals 2025 Jasmine Paolini sarà in quarta fascia nel sorteggio dopo la rinuncia al 500 di Tokyo
Dopo aver completato la rincorsa ai danni della russa Mirra Andreeva, diventando settima nella Race, Jasmine Paolini, certa della qualificazione alle WTA Finals, ha comprensibilmente dato forfait al 500 di Tokyo, in Giappone, che scatta quest’oggi, per recuperare e preparare al meglio l’ultimo torneo stagionale. L’ azzurra, infatti, dovrà affrontare le Finals di Riad, in Arabia Saudita, come peraltro accaduto già lo scorso anno, giocando sia in singolare che in doppio, dovendo scendere in campo tutti i giorni in maniera alternata tra singolare e doppio durante i sei giorni della prima fase a gironi (1-6 novembre). 🔗 Leggi su Oasport.it
