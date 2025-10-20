WRC – Oliver Solberg domina il Central European Rally in Rally2
Prima vittoria su asfalto con la Toyota GR Yaris del talento svedese, in coppia con il britannico Elliott Edmondson, sulla vettura nipponica preparata dal team Printsport. Oliver Solberg ed Elliott Edmondson hanno chiuso in modo trionfale la loro stagione nel World Rally Championship (WRC) con una splendida vittoria di classe al Central European Rally (CER), . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Altre letture consigliate
How WRC rivals reacted to Oliver Solberg's first overall rally win - Oliver Solberg has “definitely proven” he is ready to make the step up to the World Rally Championship’s top flight after his Rally Estonia win, according to 2019 world champion Ott Tanak. Segnala sports.yahoo.com
WRC | Rally Europa Centrale, PS6-8: Rovanpera a un soffio da Ogier - Rovanpera vince la prova lunga del giro pomeridiano al Rally Europa Centrale e praticamente azzera il distacco da Ogier: tra i due appena 6 decimi in favore del 7 volte iridato. Scrive msn.com
How the WRC service park reacted to Oliver Solberg's maiden win - Oliver Solberg has “definitely proven” he is ready to make the step up to the World Rally Championship’s top flight after his Rally Estonia win, according to 2019 world champion Ott Tanak. Secondo ca.sports.yahoo.com