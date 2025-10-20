WRC – Mille Johansson campione J-WRC all’ultimo respiro
Beffa finale per Taylor Gill: il giovane talento svedese rimonta e vince il titolo iridato sull’ultima speciale del rally mitteleuropeo. Lo svedese Mille Johansson ha conquistato il titolo Junior WRC in modo spettacolare e “drammatico” nell’ultima gara della stagione, il Central European Rally, beffando il rivale diretto Taylor Gill proprio sull’ultima prova speciale con una . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Robert Redford e una giovane Scarlett Johansson in un film emozionante e delicato. "L'uomo che sussurrava ai cavalli", stasera alle 21.15 su #Iris - facebook.com Vai su Facebook
Johansson campione Junior WRC 2025: un titolo deciso per 1,6 secondi! - Il giovane svedese, appena vent’anni, ha firmato un’impresa da ricordare ... rallyssimo.it scrive