World Cup Westmont Ceccon d’argento nei 100 dorso Show mondiale con tre record del mondo

Sportface.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione olimpico chiude secondo dietro a Kos con un super 49”60, a mezzo secondo dal primato italiano. Bene Razzetti e Stefanì, personale per Curtis nei 100 stile libero. Nella notte cadono tre record iridati con McKeown, Douglass e Smith protagoniste. Livello stellare nell’ultima giornata della World Cup di Westmont (Illinois), dove l’Italia si conferma protagonista. Thomas Ceccon sfiora l’impresa nei 100 dorso chiudendo al secondo posto in 49”60, a un solo centesimo dal personale e a cinque decimi dal record italiano di Lorenzo Mora. Una prova di altissimo profilo per il 24enne di Schio (Fiamme OroLeosport), campione olimpico e primatista mondiale in vasca lunga, che paga un leggero calo nella terza vasca ma chiude con un ultimo 25 metri impressionante. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

world cup westmont cecconWorld Cup a Westmont. Ceccon secondo nella notte dei record del mondo - Livello altissimo nelle finali dell'ultima giornata della seconda tappa della World Cup a Westmont nel cuore dell'Illinois. Si legge su federnuoto.it

world cup westmont cecconWorld Cup di nuoto a Westmont, Ceccon da record nei 50 dorso: 22”94 e terzo posto in una finale stellare - Il campione olimpico azzurro di nuoto scende per la prima volta sotto i 23 secondi e si prende il bronzo dietro Kos e Stokowski ... Segnala sportface.it

World Cup a Westmont. Ceccon e Stefanì in finale - Molto bene gli azzurri anche nelle batterie della terza giornata della seconda tappa della World Cup di Westmont, cittadina nel cuore dell'Illinois e non troppo lontana da Chicago. Lo riporta federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: World Cup Westmont Ceccon