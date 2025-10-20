World Cup Westmont Ceccon d’argento nei 100 dorso Show mondiale con tre record del mondo

Il campione olimpico chiude secondo dietro a Kos con un super 49”60, a mezzo secondo dal primato italiano. Bene Razzetti e Stefanì, personale per Curtis nei 100 stile libero. Nella notte cadono tre record iridati con McKeown, Douglass e Smith protagoniste. Livello stellare nell’ultima giornata della World Cup di Westmont (Illinois), dove l’Italia si conferma protagonista. Thomas Ceccon sfiora l’impresa nei 100 dorso chiudendo al secondo posto in 49”60, a un solo centesimo dal personale e a cinque decimi dal record italiano di Lorenzo Mora. Una prova di altissimo profilo per il 24enne di Schio (Fiamme OroLeosport), campione olimpico e primatista mondiale in vasca lunga, che paga un leggero calo nella terza vasca ma chiude con un ultimo 25 metri impressionante. 🔗 Leggi su Sportface.it

