Witkoff racconta le condoglianze al negoziatore Hamas per il figlio

Lidentita.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo entrambi membri dello stesso terribile club;: genitori che hanno seppellito i propri figli" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Media, 'Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra' - Il ministro israeliano Ron Dermer, capo negoziatore e massimo consigliere di Netanyahu, incontrerà questa sera a Londra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff per ... Si legge su notizie.tiscali.it

