Witkoff racconta le condoglianze al negoziatore Hamas per il figlio
"Siamo entrambi membri dello stesso terribile club;: genitori che hanno seppellito i propri figli" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
La figlia e il genero di Trump hanno visitato il Muro del Pianto insieme a Steve Witkoff - facebook.com Vai su Facebook
A Tel Aviv quella che si spera sia l'ultima manifestazione per il rilascio degli ostaggi, previsto tra domani e lunedì. Il racconto dell'inviata GR1 @ragazzitahrir poco prima dell'intervento dell'inviato americano Witkoff, durante il quale ci sono stati cori contro Net - X Vai su X
Media, 'Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra' - Il ministro israeliano Ron Dermer, capo negoziatore e massimo consigliere di Netanyahu, incontrerà questa sera a Londra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff per ... Si legge su notizie.tiscali.it