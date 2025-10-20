Witkoff e il genero di Trump in Israele | A Gaza sembra esplosa l' atomica Al via i nuovi colloqui al Cairo

20 ott 2025

L'inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, hanno incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in Israele mentre va avanti la fragile tregua a Gaza.I due emissari statunitensi hanno incontrato Netanyahu "per discutere degli. 🔗 Leggi su Today.it

