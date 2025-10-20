È ormai insanabile la frattura tra la Famiglia reale britannica e il principe Andrea: un'esclusiva del Times rivela che il principe William è pronto ad adottare l'approccio più duro possibile nei confronti dello zio a seguito dei numerosi scandali che lo hanno coinvolto negli ultimi anni che hanno portato inevitabilmente a un distacco anche affettivo. Quali provvedimenti. Sembra infatti che quando William sarà proclamato Re, ad Andrea sarà vietata la partecipazione all'incoronazione e a tutti i futuri eventi reali. Anche se il Principe di Galles, 43 anni, sembrerebbe essere stato "consultato" sulla decisione di privare il Duca di York (65 anni) dei suoi titoli, non è stato soddisfatto del risultato ed è ben consapevole che il "problema Andrea" sarà un suo problema futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

William bandirà Andrea dall'incoronazione e dalla vita reale: i perché della scelta