Will Smith diventa Sinner | Interpretarti in un film? Ci sto

"In un film su di me vorrei essere interpretato da Will Smith". Queste le parole rilasciate da Jannik Sinner nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa al Six Kings League, con le parole del tennista italiano che avevano sorpreso anche Turki Alalshikh, consigliere della Corte Reale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jannik Sinner sceglie Will Smith come interprete in un film sulla sua vita e l’attore si rende subito disponibile con un esilarante fotomontaggio - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Will Smith, siparietto social. Il tennista: "In un film su di me vorrei essere interpretato da lui". L'attore risponde con un fotomontaggio: "Ci sto". - X Vai su X

Will Smith diventa Sinner: "Interpretarti in un film? Ci sto" - Il noto attore statunitense, con un fotomontaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha scherzosamente risposto al desiderio del tennista italiano ... trentotoday.it scrive

Will Smith risponde a Sinner: "Un film su di te? Ci sto!" - In conferenza stampa al Six Kings Slam il tennista ha indicato Smith come attore di riferimento che potrebbe interpretare la sua figura in un ipotetico biopic dal momento che ha già partecipato ad un ... Scrive tg24.sky.it

Will Smith interpreta Jannik Sinner in un film? “Ci sono” e il fotomontaggio diventa virale - Alla vigilia del Six Kings Slam era stato chiesto a Jannik Sinner se ci fosse una stella di Hollywood che avrebbe voluto come attore principale in un film ... Da oasport.it