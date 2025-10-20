Wikipedia perde l’8% di traffico | ecco perché la Fondazione che gestisce il sito teme per la sopravvivenza della nota enciclopedia libera

Wikipedia lancia l’allarme: il traffico dell’enciclopedia online più consultata al mondo è calato dell’8% rispetto agli stessi mesi del 2024. A rivelarlo è la Wikimedia Foundation, che individua nell’espansione dell’ intelligenza artificiale generativa e nell’uso sempre più diffuso dei social media le cause principali di questa tendenza. “Le persone trascorrono più tempo sui motori di ricerca, sui chatbot di IA e sui social media per trovare informazioni”, si legge in una nota pubblicata sul blog ufficiale di Wikimedia. Un cambiamento profondo nelle abitudini degli utenti che, secondo l’organizzazione no-profit, potrebbe avere ripercussioni dirette sulla qualità e sostenibilità del progetto Wikipedia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

